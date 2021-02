Buntspecht vertreibt Spatzen in Mühlberg

Wenn der Buntspecht kommt, zieht die Heerschar der Spatzen in einem Mühlberger Garten zum nächsten Futterplatz. Der deutlich größere Gast, mit den markanten roten Flecken auf dem Hinterkopf und am Unterleib, umrundet in Serpentinen erstmal den knorrigen Stamm des Kirschbaums und vergewissert sich, dass die Lage sicher und das Angebot attraktiv ist. Erst dann hüpft er kurz auf den Schnee, packt sich eine Delikatesse, um sie dann, wieder am Stamm klammernd, in schnabelgerechte Stücke zu zerlegen.