In der Burbachstraße in Gotha werden Rohre für Trinkwasser und Abwasser verlegt.

Burbachstraße in Gotha gesperrt

Gotha. Wegen der Verlegung eines Hausanschlusses muss vom 23. August bis 3. September die Burbachstraße in Gotha voll gesperrt werden.

Voll gesperrt werden muss ab 23. August die Burbachstraße in Gotha-Süd. Grund dafür ist die Verlegung eines Trinkwasser- und Abwasser-Hausanschlusses in Höhe der Hausnummer 3. Der hinter der Sperrung liegende Teil der Burbachstraße ist über die Rudloffstraße erreichbar. Die Sperrung dauert bis 3. September an.