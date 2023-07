Burgenlandgemeinde will ins Finale kommen

Günthersleben-Wechmar. Günthersleben-Wechmar steht im Halbfinale der Thüringer Ortsmeisterschaft 2023.

Die beiden Gemeinden Günthersleben-Wechmar und Georgenthal aus dem Landkreis Gotha haben es ins Halbfinale der Thüringer Ortsmeisterschaft 2023 geschafft. Sie müssen sich nun gegen starke Konkurrenten aus Ellrich, Sprötau, Bad Blankenburg, Molbitz, Hermsdorf, Unterwellenborn, Bernterode und Zottelstedt bewähren.

„Wir sind guter Dinge, dass wir es ins Finale schaffen“, sagt Ortschaftsbürgermeister Frank Ritter (parteilos) aus Günthersleben-Wechmar. Bis zum Sonntag, 6. August, heißt es nun, eifrig Stimmen zu sammeln, denn nur wer im Voting die meisten Stimmen auf seinen Ort vereinen kann, der kommt in die Endrunde. Bei der Thüringer Ortsmeisterschaft – einer Aktion unserer Zeitung – zählt jede Stimme. „Wir werden noch mal alles geben“, so Ritter.

Seit 2018 gehören die beiden Ortsteile Günthersleben-Wechmar zur Gemeinde Drei Gleichen. Insgesamt 2972 Einwohner leben in den Ortsteilen, die beide auf eine 1237-jährige Ortsgeschichte zurückschauen können. Circa 15 Vereine, wovon der Sportverein einer der größten ist, sind in Günthersleben-Wechmar aktiv.

Ortschaftsbürgermeister Frank Ritter weiß bereits – sollte der Ortsteil die Finalrunde als Sieger beenden – was mit der Siegprämie geschehen soll. „Es sollen beide Orte davon profitieren“, so Ritter. So soll die Orgelsanierung in der Sankt-Viti-Kirche in Wechmar unterstützt werden und für den Spielplatz in der Ortsmitte ein neues Spielgerät für die Kinder angeschafft werden.

Die fünf Orte mit den meisten Stimmen ziehen ins Finale ein und können sich auf einen spannenden Wettkampftag freuen. Die Finaltage sind am 26. und 27. August sowie 2., 3. und 9. September.

Abgestimmt kann noch bis zum 6. August (23.59 Uhr) unter www.thueringer-allgemeine.de/ortsmeister und www.tlz.de/ortsmeister.