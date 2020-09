Bus beschädigt - Dreister Fahrraddieb - 69-Jähriger mit 2,1 Promille unterwegs

Bus beschädigt

Freitagvormittag gegen 10 Uhr stellte ein Busfahrer der Firma Wollschläger seinen Bus in der Weimarer Straße von Gotha für eine Pause ab. Als er 30 Minuten später zurückkehrte, musste er feststellen, dass ein anderer Verkehrsteilnehmer beim Vorbeifahren am Bus mit der rechten Fahrzeugseite hängen blieb. Der Unfallfahrer verließ pflichtwidrig die Unfallstelle. Am Bus entstand ein Schaden in Höhe von ca. 4000 Euro. Die Polizei Gotha sucht in diesem Zusammenhang Unfallzeugen, welche Hinweise zum verursachenden Pkw geben können. 0212250/2020

Dreister Fahrraddieb

Ein unbekannter Täter entwendete am Freitag in der Zeit zwischen 9:50 Uhr und 17:30 Uhr in Günthersleben ein markantes orangefarbenes Fahrrad der Marke Haibike. Der Täter ist mit seinem klapprigen Drahtesel vorgefahren, hat das Fahrradschloss durchtrennt und das Fahrrad des 36-jährigen Haibikebesitzers entwendet. Das alte Fahrrad ließ er am Tatort zurück. Dem Besitzer ist ein Schaden von ca. 2000 Euro entstanden. Die Polizei Gotha sucht Zeugen, welche Hinweise zum Tatgeschehen oder Identifizierung des Täters geben können. 0212556/2020

69-jähriger Fahrer mit 2,1 Promille kontrolliert

Am Freitag gegen 18:50 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei Gotha nach einem Zeugenhinweis einen 69-jährigen Hyundaifahrer in Georgenthal und stellten bei ihm einen Atemalkoholwert von 2,14 Promille fest. Der Führerschein des Rentners wurde beschlagnahmt und eine Blutentnahme durchgeführt.

Ein 42- und ein 41-jähriger Mann, beide aus einem Ort im Umkreis von Gotha, werden in absehbarer Zeit für mindestens einen Monat per pedes anstatt mit dem Auto unterwegs sein. Bei dem 42-Jährigen wurde am Vorabend gegen 19:30 Uhr ein Alkoholpegel von 0,8 Promille festgestellt. Der 41-Jährige absolvierte gegen 12:30 Uhr seinen Atemalkoholtest mit 0,56 Promille. Gegen beide Autofahrer wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet, welche ein Fahrverbot von mindestens einem Monat und ein empfindliches Bußgeld nach sich ziehen.

Motocross-Maschine fällt in Gotha auf betrunkenen Fahrer

