Busse ersetzen Züge ab Neudietendorf

Wegen Arbeiten an der Leit- und Sicherungstechnik entfallen in der Nacht von Samstag, 3. Oktober, auf Sonntag zwischen 20.30 Uhr und 1.30 Uhr Züge rund um Erfurt. Von den Einschränkungen sind laut dem Verkehrsunternehmen Abellio auch Halte im Kreis Gotha betroffen. Die Züge auf der Verbindung Eisenach - Erfurt - Naumburg - Leipzig/Halle (RB 20/RE 16) werden zwischen Neudietendorf, Erfurt Hauptbahnhof und Weimar sowie in Gegenrichtung durch Busse ersetzt. Fahrgäste müssen sich auf längere Reisezeiten einstellen und werden gebeten, auf die Fahrradmitnahme zu verzichten, heißt es. Auch für Kinderwagen und Rollstühle sei in den Bussen nur begrenzt Platz.

