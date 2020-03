Ein Bus biegt auf dem Archiv-Bild in die Gothaer Gartenstraße ein.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Busse und Bahnen fahren normal

Im Landkreis Gotha fahren Busse und Straßenbahnen weiterhin nach Normalfahrplan – unter Berücksichtigung der zahlreichen Straßenbaustellen in der Stadt Gotha. Darüber informierte Uwe Szpöt, Geschäftsführer der Nahverkehrsgesellschaft Gotha.

Diese Gesellschaft und die Thüringer Wald- und Straßenbahn weisen zudem darauf hin, dass die Gefahr, sich in Bussen und Straßenbahnen mit dem Corona-Virus zu infizieren, nicht größer sei als in jeder öffentlichen Einrichtung oder in Supermärkten. Zudem gebe es laut Szpöt zusätzliche Vorsichtsmaßnahmen: „Alle Fahrzeuge werden täglich gründlich gereinigt und desinfiziert.“ Im Bedarfsfall passiere das auch mehrfach.

Sollte im Linieneinsatz einen Corona-Verdachtsfall auftreten, werde das betreffende Fahrzeug sofort aus dem Verkehr gezogen und erneut gründlich desinfiziert. Weil im Landkreis Gotha Fahrkartenautomaten nicht flächendeckend vorhanden sind, seien Tickets beim Fahrer weiter erhältlich. Auch das Kundenzentrum am Bahnhof bleibe geöffnet. Es werde täglich die Lage bewertet und reagiert.