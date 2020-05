Bystronic spendet Metallständer für Gothaer Tierpark

Zwei Stahlständer für die Desinfektion, brutto mit Ständer und Flasche 273 Euro teuer in der Herstellung, spendet am Montag die Bystronic-GmbH an den Förderverein des Gothaer Tierparks. Die Idee dazu kam von Heino Geestmann (links) , sonst ehrenamtlich für den Verein „Gotha glüht“ aktiv und Bystronic-Mitarbeiterin Susanne Wolf (rechts). Elisabeth Lehr-Botthof vom Tierparkverein (2. von links) informierte, die Spende helfe bei der bevorstehenden Wiedereröffnung des Tierpark-Restaurants. An den Ständern stehen Erik Gottschall (links), Applikations-Techniker im Demonstrationszentrum der Firma, und sein Chef Karsten Trautvetter.