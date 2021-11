Carlos Zeitreise in Gotha zum Viadukt-Ersatzneubau

Gotha. Vortrag von Klaus-Dieter Erdmann erinnert an Baubeginn vor 30 Jahren

Die letzte diesjährige Veranstaltung in der Reihe „Carlos Zeitreise“ findet am Samstag, 6. November, um 14 Uhr im Übungsrestaurant der Föbi in der Südstraße 15 (unterer Eingang) statt. Es referiert der Regierungsamtsrat i.R. Klaus-Dieter Erdmann zum Thema „Der Gothaer Viadukt – 30 Jahre Grundsteinlegung Ersatzneubau“. Danach besteht die Möglichkeit zur Besichtigung des Technik- und Geschichtsmuseums Gotha. Der Eintritt ist frei, es gelten jedoch die 3G+-Regeln.