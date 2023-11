Carolin Reiber und Mutter Beimer

Wieland Fischer über zwei Fernsehstars, die nach Gotha kommen werden. Ein Besuch von King Charles in der Stadt seiner Vorfahren steht noch in den Sternen.

Auf den Besuch von zwei Stars des deutschen Fernsehens können sich die Gothaer in den kommenden Wochen freuen, auf „Mutter Beimer“ und Carolin Reiber. Am 6. Dezember will Carolin Reiber im Landschaftshaus mit Gothas OB Knut Kreuch (SPD) Weihnachtsgeschichten lesen – sozusagen ein Nikolausgeschenk. Fortsetzung folgt eine Woche später, 13. Dezember, mit Marie-Luise Marjan, bekannt aus der TV-Serie „Lindenstraße“ und „Mutter der Nation“ genannt.

„Mutter Beimer“ aus der Lindenstraße alias Marie-Luise Marjan posiert mit dem dreijährigen Diego am neuen Denkmal am Brühl. Der Lazarus-Orden hat es anlässlich der Gründung des Maria-Magdalenen-Hospitals vor 800 Jahren in Gotha gestiftet. Foto: Wieland Fischer / Archiv

Zu Carolin Reiber, die Sendungen wie den „Grand Prix der Volksmusik“ oder Wunschkonzerte der Volksmusik moderierte, pflegt Gothas OB freundschaftliche Kontakte, pfeifen die Spatzen vom Rathaus-Dach. Die zu „Mutter Beimer“ sind jüngeren Datums. Diesen Sommer war sie anlässlich des Jubiläums 800 Jahre Lazarus-Orden erstmals in Gotha und von der Stadt begeistert, wie sie uns sagte. Kreuch packte die Gelegenheit beim Schopf und lud sie zur Lesung ein. Mit Erfolg.

Übrigens: Für beide Veranstaltungen gibt es Eintrittskarten in begrenztet Zahl in der Tourist-Information am Gothaer Hauptmarkt.

Wir warten derweil auf den ganz großen Kreuch-Coup, dass König Charles nach Gotha kommt. Sicherlich arbeitet der OB daran. In dieser Amtszeitperiode dürfe die Charles-Visite in Gotha nicht zu erwarten sein. Dafür wird die Zeit zu knapp. Sie endet im Sommer 2024.