Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Catterfeld feiert Karneval

Der Faschingsclub Catterfeld (FCC) startet am Freitag, 15. November, in die fünfte Jahreszeit. Wie Bertram Oßwald mitteilt, bildet den Auftakt bildet an diesem Tag die Faschingsdisco „Project C“ in der Turnhalle, die um 21 Uhr beginnt. Mit dabei sind DJs wie Affentrouble und Maximum Max. Der Eintritt kostet fünf Euro. Am Samstag geht es um 17.30 Uhr weiter mit dem Fackelumzug durch den Ort, gefolgt von der Schlüsselübergabe um 18.11 Uhr. Treffpunkt ist an der alten Schule. Dabei unterhalten die Lauchaer Blasmusikanten. Im Anschluss soll wieder in der Turnhalle gefeiert werden mit dem Motto „Oktoberfest“.