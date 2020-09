David Ortmann bekam nach der Wahl eine Fotomontage geschenkt, die die Mitarbeiter der Verwaltung auf einem Stahlträger über Wolkenkratzern zeigt. Das Motiv ist dem berühmten Bild "Mittagspause auf einem Wolkenkratzer" nachempfunden, das schwindelfreie Arbeiter in über 200 Meter Höhe auf dem Träger sitzend zeigt.

Landkreis. Die Kandidaten der Wahlen in Georgenthal, Bad Tabarz und Bienstädt blicken voran.

CDU-Liste dominiert in Georgenthal

Die Christdemokraten werden den Gemeinderat des am 1. Januar aus einer Fusion der meisten Orte der ehemaligen Verwaltungsgemeinschaft Apfelstädtaue und dem Leinatal zur Landgemeinde hervorgegangenen Georgenthal dominieren. Sie erlangten 45,5 Prozent der 8767 gültigen Stimmen, die sich aus 2960 gültigen Stimmabgaben ergaben. Die Wahlbeteiligung war mit 48,9 Prozent ähnlich hoch wie bei der Bürgermeisterwahl in Georgenthal, die trotz dreier Bewerber nur 49 Prozent der Wahlberechtigten an die Urnen lockte.