Chancen im Kreis Gotha auch ohne Abitur

Eine Außenstelle der Agentur für Arbeit. Im Internet bietet die Behörde einen Chat für Gymnasiasten an.

Gotha. Die Agentur für Arbeit informiert mit dem Chat im Internet.

Auch ohne Abitur bieten sich auf dem Arbeitsmarkt vielfältige Möglichkeiten. Welche das sind und ob die Hochschulreife nachgeholt werden kann, darüber will die Agentur für Arbeit informieren. Am Mittwoch, 10. November, soll es einen Chat im Netz geben. Von 16 bis 17 Uhr können Teilnehmer ihre Fragen zum Thema „Abgang ohne Hochschulreife – was tun?“ stellen.

In vielen Berufen würden Auszubildende dringend gesucht, so dass ehemalige Gymnasiasten ohne Abschluss gute Chancen haben. Auch das Nachholen eines Abschlusses sei möglich. Die Teilnahme am Chat ist kostenfrei. Fragen können vorab gestellt werden (abi-redaktion@meramo.de). Die Antworten sind im Chatprotokoll nachzulesen.

TLZ-Newsletter für Gotha Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

www.abi.de