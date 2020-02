Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Chaotische Trunkenheitsfahrt in Gotha

Ein 20 Jahre alter Autofahrer hat bei einer Trunkenheitsfahrt am Donnerstagabend in Gotha mehrere Verkehrsschilder umgefahren und ist anschließend im Graben gelandet. Wie die Polizei mitteilte, sei der Mann am Abend am Kreisverkehr am Krankenhaus in Richtung der Dr.-Troch-Straße mit dem ersten Schild kollidiert.

Er fuhr weiter und nahm am nächsten Kreisverkehr zwei weitere Schilder mit, weil er zu schnell fuhr und von der Straße abkam. Er Landete im Graben. Der junge Mann griff die herbeigerufenen Polizisten an, die ihn fesseln mussten. Die Beamten maßen einen Alkoholwert von 2,5 Promille bei dem 20-Jährigen. Gegen ihn laufen nun mehrere Anzeigen.