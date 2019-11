Gotha GothaEin Vortrag erinnert an den jungen französischen Christen und Antifaschisten Marcel Callo, der 1944 von den Nazis in Gotha inhaftiert worden war. Dazu wird am Donnerstag, 7. November, 18.30 ...

Christ und Antifaschist

Ein Vortrag erinnert an den jungen französischen Christen und Antifaschisten Marcel Callo, der 1944 von den Nazis in Gotha inhaftiert worden war. Dazu wird am Donnerstag, 7. November, 18.30 Uhr, in das katholische Gemeindehaus in der Moßlerstraße eingeladen.

Der Franzose hatte als 21-Jähriger eine Einberufung zur Zwangsarbeit nach Hitler-Deutschland erhalten, erläutert Olivia Schäfer, die Gemeindereferentin der Pfarrgemeinde. Zunächst sei Callo ins Arbeitslager nach Zella-Mehlis gekommen. Am 19. April 1944 sei er wegen seiner Tätigkeit für die christliche Arbeiterjugend und wegen antinazistischer Propaganda verhaftet und nach Gotha gebracht worden. Er starb am 19. März 1945 im Konzentrationslager Mauthausen.

Donnerstag, 7. November, 18.30 Uhr, Gemeindehaus in der Moßlerstraße