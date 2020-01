Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Christian Theodor führt jetzt SPD-Ortsverein Bad Tabarz

Christian Theodor ist zum neuen Vorsitzenden des SPD-Ortsvereins Bad Tabarz gewählt worden. Er tritt die Nachfolge von Jens Möncher an, der zur Mitgliederversammlung angekündigt hatte, dass er nicht wieder als Vorsitzender kandidieren werde. Er wurde zum Stellvertreter und Schriftführer gewählt. Als Schatzmeisterin ist Ingun Messing bestätigt worden. Den Vorstand komplettiert Gerd Messing als Beisitzer.

Theodor hatte in den vergangenen Jahren den SPD-Ortsverein Friedrichroda unterstützt, ist nun wieder für die SPD in seinem Heimatort Bad Tabarz zurück. Er gehört seit Jahren dem Gemeinderat des Kneipp-Heilbades an und leitete 2013 und 2014 in Vertretung des damaligen Bürgermeisters die Geschicke seines Heimatortes. Er ist Mitglied des Kreistages und dort stellvertretender Vorsitzender.

Um Theodor und den SPD-Ortsverein zu unterstützen, ist der Bad Tabarzer Bürgermeister David Ortmann vom SPD-Ortsverein Waltershausen in den Ortsverein Bad Tabarz gewechselt. Mit Ortmann und Theodor an der Spitze hoffe die SPD in Bad Tabarz, wieder mehr politisches Gewicht im Kurort zu gewinnen. Das sei keine Positionierung gegen die Einheitsliste im Gemeinderat Bad Tabarz, betont Theodor. Der setzt sich nicht nach Parteien zusammen. Es gibt eine Fraktion – die Wählergemeinschaft.