Christiane Erdmann eröffnet 1845 ersten Gothaer Kindergarten

Christiane Erdmann eröffnete im September 1845 Gothas ersten Kindergarten im 1981 abgerissenen Haus ihres Onkels Christian Drescher in der späteren Sundhäuser Straße 14. Hier ist das Gebäude um 1900 zu sehen., hier auf einem um das Jahr 1900 entstandenen Foto. (Archivbild))

Gotha. Gothaisches Kalenderblatt September: Christian Drescher stellte für den ersten Kindergarten in Gotha sein Haus in Sundhausen zur Verfügung.

Am 1. September 1845 fand das 3. Sängerfest des Thüringer Sängerbundes unter Leitung von Musikdirektor Adolph Wandersleb (1810 bis 1884) auf dem Terrain des späteren Rosengartens vor dem Schloss Friedenstein statt. Höhepunkt des Festes war der Vorbeimarsch der 800 Sänger an der für die Ehrengäste errichteten Tribüne. Wie bereits im August-Kalenderblatt berichtet, weilten damals die englische Königin Victoria und das belgische Königspaar in Gotha.