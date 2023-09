Club-Kino im Orangenhaus Gotha

Gotha. Orangeriefreunde veranstalten wieder einen Kinoabend.

Am Samstag, 30. September, findet ab 19 Uhr ein Club-Kino im Orangenhaus statt. Das kündigt der Verein der Orangeriefreunde als Veranstalter an. Gezeigt wird diesmal der mit neun Oscars ausgezeichnete Film „Der englische Patient“: In einem verlassenen italienischen Kloster pflegt die Schwester Hana (Juliette Binoche) den ungarischen Grafen Almásy (Ralph Fiennes), der mit seinem Flugzeug von den Nazis abgeschossen wurde und bis zur Unkenntlichkeit verbrannt ist. Ganz allmählich beginnt sich Almásy an seine tragische Romanze mit der verheirateten Katharine (Kristin Scott Thomas) zu erinnern...

Bei einem Getränk nach Wahl und einem Knabber-Käse-Teller könne der Abend in gemütlicher Atmosphäre verbracht werden. Karten zu zwölf Euro gibt es nur im Vorverkauf im Bürgerbüro Matthias Hey am Hauptmarkt 36. Mit dem Erlös soll die Anschaffung neuer Kamelien finanziert werden.