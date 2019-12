Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Cobstädt ist wieder passierbar

Ausnahmsweise durften Mädchen und Jungen aus dem Kindergarten „Walnusszwerge“ Grabsleben am Freitagvormittag im Nachbarort Cobstädt die Straße betreten. Denn die Kleinen sangen zwei Lieder, ehe das symbolische weiß-rote Band durchgeschnitten wurde, um die Durchfahrt dieses Ortsteils der Gemeinde Drei Gleichen wieder freizugeben.

Zwei Jahre war das Dorf nicht passierbar, denn zwei Jahre lang wurde gebaut. „Man sieht die neue Straße, aber was im Untergrund alles geschehen ist, bleibt unsichtbar“, sagte Onno Eckert (SPD), der Gothaer Landrat. Der Landkreis war nur einer Beteiligten an diesem Projekt. Er hat 470.000 Euro für die 600 Meter lange Erneuerung der Kreisstraße bezahlt.

„Insgesamt sind hier 2,4 Millionen Euro investiert worden“, machte Jens Leffler (CDU), Bürgermeister der Gemeinde Drei Gleichen, aufmerksam. Ihn begleite dieses Vorhaben schon elf Jahre. „Man muss erst mal so viele Partner auf einen Nenner bringen“, erklärte Leffler. „Denn wenn die Straße einmal aufgemacht wird, soll auch alles mit erledigt werden.“ Nun sind in Cobstädt in der Durchgangsstraße also neue Wasser- und Abwasserleitungen verlegt worden. Es kamen Energiekabel und Leerrohre für schnelles Internet in die Erde. Die Gemeinde beauftragte neue Gehwege, Straßenabläufe, die Umrüstung auf energiesparende LED-Straßenbeleuchtung, den Bau zweier barrierefreier Bushaltestellen und die Sanierung des Regenwasserkanals. Der Bürgermeister dankte zur Freigabe dem Planungsbüro und allen anderen beteiligten Firmen fürs Gelingen.

Der Gemeinde Drei Gleichen stehen bereits die nächsten großen Straßenbauprojekte bevor. Denn ab 2020 soll im Ortsteil Großrettbach ebenfalls die Durchgangsstraße erneuert werden. „Das wird auch etwa zwei Jahre dauern“, schätzt Jens Leffler. In Wechmar geht die Lange Straße in den Ausbau, ebenfalls Teil der Ortsdurchfahrt Richtung Mühlberg. Und damit müssen sich Anwohner und Nutzer dieser Strecken erneut auf Umleitungen einstellen, denn auch diese Straßen werden gesperrt, wenn dort gebaut wird.