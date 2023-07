Copilot für Fahrten durch das Gothaer Land gesucht

Victoria Augener schreibt über eine Verfolgungsjagd auf den Straßen des Landkreises.

Man mag sich den Job eines Journalisten sehr schöngeistig vorstellen, mit Kaffee und tausenden Ideen am Schreibtisch sitzend. Doch tatsächlich sitzen wir einfach sehr viel hinterm Steuer. Nebenberufliche Kraftfahrerin könnte ich in meine Vita schreiben. Rennfahrerin steht da bislang auch noch nicht, doch Verfolgungsjagden gehören durchaus zum Jobprofil, wie sich nun zeigte.

Eigentlich bräuchte es einen Copiloten. Jemanden, der wie bei der Rallye Dakar auf dem Beifahrersitz Landkarten studiert. Denn mit wenig Ortskenntnis und dem Labyrinth an Baustellen aktuell ist man allein hinterm Lenker recht aufgeschmissen. So heftete ich mich nach dem zweiten Stopp der Baustellentour an die Fersen des Landrats nach Westhausen. Doch auch seinem Fahrer täte ein Copilot gut, wie sich nach einem Wendemanöver hinterm Ortsausgang Sonneborn zeigte.

Man erzählt sich, ein Journalistenkollege sei bei einer solchen Fahrt schon einmal abgeschüttelt worden. Danach war die Laune wohl im Keller, der Stolz etwas angekratzt. Für mich wäre es nicht die erste Irrfahrt im Gothaer Land. Ich würde es mit Humor nehmen.