Kreis Gotha. Die Zahl der Coronapatienten in den Kliniken der Region ist gestiegen.

Laut Robert-Koch-Institut ist in den letzten 24 Stunden die Gesamtzahl der bislang positiv getesteten Personen auf 3653 gestiegen, das sind 48 Personen mehr als am Vortag. Alle aktuellen Infos zur Lage in Thüringen im kostenlosen Corona-Liveblog.