Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Corona-Fälle im Kreis Gotha stagnieren

Bereits den dritten Tag in Folge seien die Corona-Zahlen im Landkreis Gotha unverändert geblieben, geht aus einer Mitteilung des Landratsamtes hervor. Nach wie vor liegt die Gesamtzahl der bislang positiv getesteten Menschen - nach Angaben des Robert-Koch-Institutes in Berlin – bei 320 Personen, hieß es weiter.

Davon sind bis zum heutigen Tag drei Personen an dem Coronavirus erkrankt. In den beiden Krankenhäusern der Region liegen derzeit keine Patienten stationär, die an der Lungenkrankheit Covid-19 erkrankt sind.

Wie die Pressestelle des Landratsamtes Gotha mitteilte, sind bisher 287 Personen an Corona genesen.

Bislang sind 30 Personen an den Folgen verstorben.