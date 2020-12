Corona-Fälle steigen weiter im Landkreis Gotha

Das Robert-Koch-Institut Berlin vermeldete am Mittwoch einen weiteren Anstieg von 88 neuen Corona-Infizierten im Landkreis Gotha, sodass die Gesamtzahl an bislang positiv getesteten Personen auf 1729 anstieg. Am Dienstag lag die Gesamtzahl seit dem Ausbruch der Pandemie im Frühjahr noch bei 1641 Personen. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Nach Angaben des Kreis-Gesundheitsamtes sind aktuell 463 Menschen an Covid-19 erkrankt, 39 Personen mehr als am Vortag. 48 Personen (+ 4) werden gegenwärtig in Krankenhäusern stationär behandelt.

Inzwischen sind 1210 Personen genesen, das sind 47 Menschen mehr als am Dienstag. Allerdings sind zwei weitere Personen an und mit Corona verstorben, sodass die Anzahl der Verstorbenen jetzt bei 56 Menschen liegt.

Der Inzidenzwert liegt nun bei 255,0. Er gibt die Neuinfektionen der letzten sieben Tage an.

