Corona-Fallzahlen gehen im Kreis Gotha leicht zurück

Mit einem weiteren Anstieg der Fallzahlen rechnet das Gesundheitsamt des Kreises bereits zur Wochenmitte, das bestätigte die Pressestelle des Gothaer Landratsamtes. Grund dafür sei, dass die Labore ihre Arbeit nach den Feiertagen wieder aufgenommen haben und die Zahl der Probennahmen – allein durch den öffentlichen Gesundheitsdienst – anhaltend hoch geblieben sind.

So vermeldete das Robert-Koch-Institut für den Landkreis Gotha 27 Infizierte mehr. Die Gesamtzahl der bislang positiv getesteten Personen liegt nun bei 2202 Menschen seit Beginn der Corona-Pandemie im Frühjahr 2020. Davon sind 543 Personen an der Lungenkrankheit erkrankt, 44 Personen weniger als am Vortag. Derzeit werden 79 Personen (eine mehr als am Vortag) stationär behandelt, davon zwölf Personen (eine mehr) auf Intensivstationen.

1588 Menschen sind wieder genesen – 71 Personen mehr als am Sonntag. Die Zahl der Todesfälle an oder mit Corona liegt bei 71 Personen. Der Inzidenzwert, der die Neuinfektionen der letzten sieben Tage anzeigt, liegt bei 179,4.

In den kommenden Tagen soll das Kreis-Gesundheitsamt weiter personell aufgestockt werden, um die Kontaktverfolgung gewährleisten zu können.