Corona-Fallzahlen im Kreis Gotha sinken weiter

Bereits den zweiten Tag liegt die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Gotha unter 10. Mit Stand vom 25. Juni vermeldet das Robert-Koch-Institut einen Wert von 8,2. 30 Personen, drei weniger als am Vortag, sind aktuell an Corona erkrankt. Drei davon werden stationär im Krankenhaus behandelt. Um vier Personen erhöhte sich die Zahl der Genesenen seit Pandemie-Ausbruch. 8932 Menschen haben Covid-19 überwunden. Bislang sind 250 Menschen in Verbindung mit dem Virus verstorben.