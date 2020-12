Corona-Fallzahlen sinken im Kreis Gotha wieder

Kreis Gotha Das Gesundheitsamt des Kreises meldet am Montag fast 500 Menschen, die an Covid-19 erkrankt sind.

Um fünf weitere Personen ist die Gesamtzahl der bislang positiv getesteten Personen im Landkreis Gotha angestiegen. Laut Robert-Kost-Institut liegt sie seit Ausbruch der Corona-Pandemie jetzt bei 1872 Personen. Davon aktiv krank sind aktuell 492 Personen, das sind 104 Personen weniger als am vergangenen Sonntag. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Live-Blog

Unverändert werden derzeit 60 Personen stationär in den Krankenhäusern des Gothaer Kreises behandelt. An Covid-19 genesen sind mittlerweile 1323 Personen - am Wochenende waren es noch 109 Personen mehr. 62 Menschen sind im Landkreis bislang an und mit einer Corona-Erkrankung verstorben.

Laut dem Kreis-Gesundheitsamt sei der Inzidenzwert von 243,1 auf nunmehr 209,0 gesunken. Er zeigt die Neuinfektionen der letzten sieben Tage an.