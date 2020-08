Ein Corona-Neuinfizierter im Landkreis Gotha

Gotha. Aktuell sind in Stadt und Landkreis Gotha sechs Menschen am Coronavirus erkrankt.

Einen Neuinfizierten an Corona vermeldet das Robert-Koch-Institut Berlin im Landkreis Gotha. Damit steigt die Gesamtzahl an bislang positiv getesteten Personen auf 334. Davon waren am Dienstag noch sechs Personen an Covid-19 erkrankt. Am Montag waren es noch fünf Personen gewesen. Stationär wird nach Behördenauskunft keine mit dem Coronavirus infizierte Person behandelt. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.