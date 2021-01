Corona-Impfung nicht ohne Hürden in Gotha

Katrin Göring-Eckardt schaute sich das Impfzentrum in der Kastanienallee in Gotha an.

Die Räume des Impfzentrums in der Gothaer Kastanienallee kennt Katrin Göring-Eckardt noch aus ihrer Jugend. Als Schülerin saß die gebürtige Friedrichrodaerin hier bei einem Sportarzt – „weil ich beim Dauerlauf immer umgekippt bin“, so die 54-Jährige, die heute Fraktionschefin der Grünen im Bundestag ist. Nun sieht sie dabei zu, wie die Arzthelferinnen Nancy Fiedler und Nadine Reinhardt einen Patienten nach dem anderen gegen das Coronavirus impfen und erfährt von den Hürden und der großen Erleichterung, die die Impfung mit sich bringt.

Im Fünf-Minuten-Takt erscheint jemand Neues im Impfzentrum. Die Türen der verschiedenen Sprechzimmer bleiben nie lang geschlossen. Nervös aber freundlich ist die Stimmung in den Räumen. Die Impfpatienten, vor allem Senioren, die an diesem Donnerstagnachmittag ihre erste Dosis erhalten, verlassen die ehemalige Arztpraxis mit großer Erleichterung. Vor dem Haus warten Angehörige, die die Senioren begleitet haben und den Impftermin organisierten. Denn klar wird: Keiner der Über-Achtzigjährigen hat die Buchung allein geschafft.

Göring-Eckardt schlägt kostenfreie Taxifahrten zu den Impfterminen vor

Auch der Transport hin zum Impfzentrum lässt Bedenken aufkommen. Einige der betagten Damen und Herren kamen von außerhalb mit der Waldbahn nach Gotha, und setzten sich so dem Risiko der Ansteckung aus. Andere fuhren selbst. Bei Impfterminen nach Sonnenuntergang trauen sich das viele ältere Menschen nicht mehr zu. Um diese Gefahren zu umgehen, werden in Berlin impfwilligen Senioren kostenlose Taxifahrten angeboten, berichtet Katrin Göring-Eckardt und stellt diese Alternative auch für Thüringen in den Raum.

Die Barrierefreiheit wurde in dem Altbau mittlerweile mit Rampen hergestellt. Da habe das Landratsamt umgehend reagiert und zudem seien zwei Männer immer zur Stelle um zu helfen, erinnert Djamila Wagner von der Kassenärztlichen Vereinigung. Im Februar würden zudem weitere Impfzentren öffnen, was die Anfahrt verkürzt. Im Wartezimmer sitzt auch ein Ehepaar aus Ichtershausen im Ilm-Kreis, für die das Impfzentrum in Gotha am nächsten lag.