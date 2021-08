Corona-Impfung ohne Termin in der Gothaer Margarethenkirche

Gotha. Impfen ohne Termin ist am 3. September in der Gothaer Margarethenkirche möglich. Geimpft wird mit Johnson&Johnson.

Kurzentschlossene haben am 3. September in Gotha die Möglichkeit sich gegen Sars-CoV-2 impfen zu lassen. In Abstimmung mit der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen (KVT) und der evangelischen Kirchgemeinde öffnet St. Margarethen ihre Kirchentore.

Die Möglichkeit des Impfens ohne Termin soll am Rande der Shoppingnacht und des Feierabendmarktes, die beide in der Innenstadt stattfinden, an diesem Tag in der Zeit von 17 bis 19.30 angeboten werden.

Verabreicht wird der Impfstoff Johnson&Johnson. Interessierte sollten Personalausweis und wenn vorhanden, einen Impfausweis mitbringen.