Corona-Inzidenz im Landkreis Gotha liegt wieder bei 160

Gotha. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt im Landkreis Gotha wieder leicht an. Aktuell sind 365 Personen an Covid-19 erkrankt.

Seit Ausbruch der Corona-Pandemie wurden bislang 9000 Personen positiv auf das Virus getestet. Laut Stand Dienstag, 25. Mai, ist die Zahl der erkrankten Personen vom Vortag um 107 auf 365 Personen zurückgegangen.

Davon werden 35 Personen stationär in Kliniken behandelt, 15 von ihnen liegen auf Intensivstationen. Inzwischen sind 8391 Personen – 111 Menschen mehr als am Montag – genesen. Bislang sind 244 mit oder an Covid-19 verstorben. Die Inzidenz liegt bei 160,1.