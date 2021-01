Corona-Protest: Polizei überwacht Parkplätze am Inselsberg

Nachdem in Bad Tabarz die Protestaktion „Rodeln gegen Ramelow“ für den 10. Januar angekündigt wurde, überwacht die Polizei die Parkplätze am Sonntag rund um den Inselsberg. Bürgermeister David Ortmann (SPD) hatte am Samstag bekannt gegeben, den Parkplatz Grenzwiese am Sonntag zu sperren, um sich gegen die Protestaktion zu wehren. Schon am Morgen wurde klar, dass sich Organisatoren und Teilnehmer davon nicht abschrecken lassen würden. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

„Ich bin schon morgens gefragt worden, was denn nun aus der Rodelaktion wird“, sagt David Ortmann, der zum Aufstellen der Sperrzäune auf den Parkplatz Grenzwiese kam. Mit E-Mails war zum Protest gegen den Ministerpräsidenten und die Landesregierung aufgerufen worden, die Pandemiemaßnahmen erlassen, gegen die sich die Demonstrierenden wehren sollen.

Bad Tabarz sollte bereits im Dezember Ausgangsort eines Montagsspaziergangs gegen Corona-Regeln werden. Während die Polizei das Geschehen in Bad Tabarz beobachtete, wechselten die Protestler kurzerhand nach Waltershausen.

Diese Corona-Regeln gelten ab heute in Thüringen

Kreis Hildburghausen verfügt 15-Kilometer-Grenze

Viele Ausflügler im Thüringer Wald - Polizei kontrolliert