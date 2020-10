Corona-Tests von Schülern in Friedrichroda „mehrheitlich negativ“

Die Corona-Tests von Schülern einer Klasse der Regelschule Friedrichroda, die das Gesundheitsamt in Quarantäne gesetzt hat, sind bislang „mehrheitlich negativ“. Das berichtet Kreis-Pressesprecher Adrian Weber am Dienstagmittag auf Nachfrage unserer Zeitung. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Wie viele Schüler auf das Virus positiv getestet wurden, war bis Redaktionsschluss nicht bekannt. Insgesamt sind die Fallzahlen von Montag zu Dienstag im Landkreis Gotha um fünf gestiegen.

Am Montag hatte die Kreisbehörde mitgeteilt, dass in der Helene-Lange-Schule Friedrichroda eine Klasse in Quarantäne und eine weitere in den Distanzunterricht versetzt worden war. Eine schulpflichtige Person sei am vorvergangenen Wochenende bei einer Familienfeier mit dem Covid-19-Virus infiziert worden. Von Mitarbeitern des Interventionsteams des Gesundheitsamtes sei bei allen bislang ermittelten Kontaktpersonen Abstriche vorgenommen worden. Von einem weiteren Ausbruch in der Schule sei bis dato nichts bekannt. Es bestehe kein Grund zur Panik, sagt Weber.

Wenn in einer Klasse ein positiver Fall auftrete und sich das Umfeld abschätzen lasse, die Kontaktverfolgung möglich sei, werde nicht gleich die ganz Schule geschlossen. Es werde mit Augenmaß gehandelt, erklärt Weber weiter. Die Schule ist auf Stufe Gelb des Ampelsystems des Bildungsministeriums gesetzt worden. Seit Schulbeginn waren im Landkreis Gotha auch an einem Gymnasium, einer Grundschule, einer Berufsschule sowie in einem Kindergarten Infektionsfälle aufgetreten. Bislang sei keine Schule im Landkreis wegen eines Corona-Ausbruchs geschlossen worden.

Im Umfeld eines Pflegeheims in Tambach-Dietharz ist jetzt auch ein Coronafall aufgetreten. Aber nicht unmittelbar im Heim, sagt der Sprecher des Landratsamtes. Es habe sich um eine positiv getestete Person gehandelt, die auch Zugang zum Heim hatte. Daraufhin seien die Kontakte ermittelt und Abstriche bei den Betroffenen vorgenommen worden. Ergebnis: alle negativ.

Bei den Kontaktpersonen, darunter auch Heimbewohner, sei die Quarantäne aufgehoben worden; Weber: „Im Heim ist das Virus zum Glück nicht übergesprungen.“