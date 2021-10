Crawinkel: 81 Thüringeti-Pferde kommen unter den Hammer

Crawinkel. Zur achten Thüringeti-Auktion reisen Pferdeliebhaber aus ganz Deutschland und dem europäischen Ausland in Crawinkel an.

Ein Fohlen brachte den besten Preis. Für letztlich 10.000 Euro wurde das Tier versteigert. Der Käufer war aus Mecklenburg-Vorpommern zur achten Auflage der Thüringeti-Auktion in Crawinkel angereist. Am vergangenen Wochenende kamen hier insgesamt 81 Pferde unter den Hammer, die alle in Crawinkel aufgewachsen waren.

„Nicht nur aus ganz Deutschland, auch aus Österreich, Ungarn und der Schweiz sind Interessenten zur Auktion gekommen. Viele unter ihnen kommen seit 2014 jedes Jahr wieder“, berichtete Thüringeti-Chef Heinz Bley. Neben der Veranstaltung erfreuten sich auch die Tiere mit jedem Jahr größerer Beliebtheit. „Das zeigen nicht auch die der Qualität entsprechend jährlich steigenden Preise für die Pferde“, sagte Bley weiter.

Während das Stutfohlen von Forrest Gump aus einer Dijon-Mutter den Spitzenpreis der diesjährigen Veranstaltung erzielte, belegten drei dreijährige Stuten mit jeweils 8500 Euro den zweiten Platz des Preisrankings. „Dies war eine Tochter des Cornetto Du Domaine Z, eine Tochter des Neos van’t Vossenhof Z so wie eine weitere Tochter des Cornett Obolensky-Sohnes Cornetto Du Domaine Z“, teilte Bley nach Ende der Auktion mit.

Der Thüringeti-Chef sa dabei mehrere Gründe für das insgesamt gute Ergebnis der Auktion. So sei die Bedeckung in der deutschen Pferdezucht in den vergangenen Jahren stark zurückgegangen und habe letztlich dazu geführt, dass die Nachfrage nach brauchbaren Pferden kaum noch gedeckt werden könne.

Aber auch die Umstände der Zucht an sich spiele zunehmend für Käufer eine Rolle. „Ich glaube, dass immer mehr Menschen daran interessiert sind, Pferde aus einer möglichst gesunden und natürlichen Aufzucht zu kaufen“, sagte Bley. In der Thüringeti wachsen im Rahmen eines Naturschutzprojektes rund 600 Pferde auf einer Fläche von rund 2500 Hektar ganzjährig unter freiem Himmel auf.