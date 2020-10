Crawinkel: Den Gaben der Natur und der Ernte gedankt

Trotz Corona-Pandemie haben die Vereine von Crawinkel ihr traditionelles Erntedankfest am vergangenen Sonntag veranstaltet. Bereits am Vormittag lud die Kirchgemeinde die Einwohner zum Erntedank-Gottesdienst in die Sankt-Marien-Kirche ein. Rund 30 Vereine und Organisatoren beteiligten sich dann am Erntedankumzug, der sich vom Turniergelände der Agrar GmbH durch die Straßen von Crawinkel zog. Angeführt von Mitgliedern des Thüringeti-Verein reihten sich Kirmesgesellschaft (im Bild), die Blechbüchsenarmee Ohrdruf, Kindergarten, Regelschule, Heimatverein, Traktorfreunde Wölfis, Carnevalsclub Wölfis und verschiedene Musikgruppen in den Umzug ein.