Crawinkel: Modernisierung in der Straße Zum Vetterberg

Zu den Häusern und Vorgärten führen oft nur kleine transportable Brücken mit Geländer. Vor einer Vorgartentür geht es sogar erst abwärts und auf eine riesige Pfütze zu. Die Straße ist tief ausgebaggert und Anwohner müssen ihre privaten Personenkraftwagen in anderen Nebenstraßen oder auf einer Wiese vor dem Baufeld parken. Dort fahren Kipper-Lastkraftwagen durch den Schlamm aus der Senke heraus.

Attraktiv sieht es in der Straße Zum Vetterberg am Südwestende des Ohrdrufer Ortsteils Crawinkel zurzeit nicht aus. Dennoch habe die Baufirma Strabag bisher nicht von Problemen mit Anwohnern berichtet, sagt Betriebsingenieur Michael Frech, der beim Wasser- und Abwasserzweckverband Apfelstädt-Ohra (WAZV) für Maßnahmen für die Trinkwasser-Versorgung und die Abwasser-Entsorgung zuständig ist.

Der WAZV realisiert seit dem Frühjahr das Bauen in der Straße gemeinsam mit der Stadt Ohrdruf und der TEN Thüringer Energienetze GmbH & Co. KG. Nachdem die Telekom keine Interesse gezeigt habe, ist auch der Internet-Anbieter Ilm-Provider mit im Boot.

Freileitungen verschwinden und es gibt eine LED-Beleuchtung

Es gehe dort, so Ortsteil-Bürgermeister Heinz Bley (CDU), um eine Generalsanierung. Abwasserleitungen und Abwasserkanäle werden neu verlegt, um die Haushalte am knapp 400 Meter langen Baufeld an die Kläranlage in Crawinkel anzuschließen. Der WAZV hat bei dieser Baumaßnahme mitgezogen, weil Ohrdruf die Straße grundhaft erneuern wollte, sagt Frech. Dadurch verbessert sich die Sauberkeit der Gewässer in Crawinkel, denn bisher wurde Mischwasser bei Überlast der Kleinkläranlagen in die Gewässer eingeleitet.

An das Crawinkler Klärwerk werden weitere Haushalte angeschlossen. Foto: Peter Riecke

Die TEN legt neue Erdkabel für Strom, 400 Meter für Mittelspannung und 350 Meter für Niederspannung zum Anschluss der Wohnhäuser, so Pressesprecher Martin Schreiber. Freileitungen verschwinden und eine LED-Straßenbeleuchtung wird installiert. Außerdem werden neue Erdgasleitungen verlegt. Wer jetzt noch einen Erdgas-Anschluss für sein Haus haben möchte, müsse sich schnell beim regionalen Netzbetrieb der TEN in Ohrdruf melden, denn dies sei nur noch jetzt günstig, da die Straße einmal aufgegraben sei.

Gebaut wird bis ins nächste Jahr hinein

Die Arbeiten gehen gut voran, schätzt Heinz Bley ein. Große Teile der Tiefbauarbeiten sind erledigt. Kanalanschlüsse und Trinkwasserleitungen sollen noch 2020 fertig werden. Der Baugrund wurde verbessert, der Straßenaufbau soll bald beginnen. Gebaut wird dennoch weit bis ins Jahr 2021, denn von Dezember bis März ist keine Bautätigkeit vorgesehen und den Anwohnern sollen auch vier bis sechs Wochen Zeit gegeben werden, ihre Hausanschlüsse von der Freileitung zur Erdverkabelung umzurüsten.

Die Nettokosten betragen für den WAZV beim Kanalbau 345.000 Euro und beim Trinkwasser 265.000 Euro. Die Stadt steuert für den Straßen- und Gehwegbau rund 410.000 Euro bei. Die TEN hat netto rund 56.000 Euro Kosten. 23.000 Euro netto will Ilm-Provider ausgeben. Dabei kommt Zum Vetterberg auf einen sehr modernen Stand der Anbindung an das Internet. Glasfaserkabel werden bis zu jedem Haus gelegt. Damit werden Anschlüsse mit 400 Megabit pro Sekunde im Download und 80 Megabit pro Sekunde im Upload angeboten, war vom Ilm-Provider zu erfahren.