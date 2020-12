Creutzburg spendet Sitzungsgeld an Vereine im Kreis Gotha

Hans-Georg Creutzburg (CDU), Kreisvorsitzender seiner Partei in Gotha, hat sein Sitzungsgeld aus dem Jahr 2020 als Bad Tabarzer Gemeinderat an Vereine aus dem Landkreis Gotha gespendet. Jeweils 100 Euro gehen an den Freundeskreis Gothadua, den Bad Tabarzer Kunstverein Scene Part und den Förderverein Waldschwimmbad Tambach-Dietharz.