Dachsanierung am Westflügel von Schloss Friedenstein beendet

Die letzten Ziegel am Dach des Westflügels von Schloss Friedenstein in Gotha werden von den Dachdeckern angebracht. Damit endet nach zweieinhalb Jahren Bauzeit die umfangreiche Dachsanierung.

Gotha Nach zweieinhalb Jahren Bauzeit ist das Dach des Westflügels am Schloss Friedenstein Gotha saniert. Kosten: Sechs Millionen Euro.

Die Sanierung des Daches am Westflügel von Schloss Friedenstein in Gotha ist beendet. Am Dienstag brachten die Dachdecker die letzten Ziegel an. Zweieinhalb Jahre dauerten die Bauarbeiten, deren Kosten sich aus sechs Millionen Euro beliefen. Rund 60 Tonnen spanischer Schiefer wurde auf der 2000 Quadratmeter großen Dachfläche verbaut.

Gegenwärtig wird an dem neuen Treppenhaus am Übergang zum Westturm gebaut. Dieser soll im Herbst des kommenden Jahren fertiggestellt sein und rund vier Millionen Euro kosten. Das neue Treppenhaus soll bis ins Dachgeschoss führen, wovon später auch die Besucher des Ekhoftheaters profitieren werden.

