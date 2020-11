Bei einem Brand in der Goldbacher Straße brannte am Dienstagnachmittag der Dachstuhl eines Hauses aus.

Dachstuhl in Wohnhaus brennt in Gotha

Mehrere Löschfahrzeuge rückten am Dienstagnachmittag in die Goldbacher Straße in Gotha aus. Dort stand ein Wohnhaus in Flammen. Der Dachstuhl brannte vollständig aus.

Ob es Verletzte gibt, ist noch nicht bekannt. Die Goldbacher Straße war zeitweise voll gesperrt.

