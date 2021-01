DAK Gotha verschickt Masken-Gutscheine

FFP2-Schuztmasken werden nun in Geschäften und Verkehrsmitteln obligatorisch. Solche werden auch in Thüringen hergestellt.

Gotha Es geht um FFP-2 Masken. Der Versand wird sich bis in den Februar erstrecken.

Der Versand der Gutscheine der Bundesregierung für die FFP2-Schutzmasken werde sich voraussichtlich bis in den Februar erstrecken, teilt Antje Orthey von der DAK-Gesundheit Gotha mit. Der Versand per Post erfolge in drei Tranchen: Zuerst werden Personen ab 75 Jahren angeschrieben, anschließend Personen ab 70 und Jüngere mit Risikofaktoren, zuletzt alle Versicherten ab 60.

Die Ausgabe der FFP2-Masken erfolge in zwei Zeiträumen. Bis einschließlich 28. Februar können sechs Schutzmasken abgeholt werden. Der zweite Gutschein könne vom 16. Februar bis einschließlich 15. April eingelöst werden. Die Eigenbeteiligung von zwei Euro falle pro Abholung an.