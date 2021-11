Damenschuh-Diebe rennen in Bad Tabarz davon und werden von Frau verfolgt

Bad Tabarz. Die Polizei beschreibt die Täter. Außerdem gab es einen Unfall mit zwei Verletzten.

Mittwoch gegen 16 Uhr entwendeten unbekannte Täter in einem Schuhgeschäft in der Reinhardsbrunner Straße in Bad Tabarz ein Paar Damenschuhe im Wert von 170 Euro. Die Unbekannten rannten mit der Beute davon, eine Frau rannte hinterher und konnte einen Mann greifen, dieser schlug nach ihr, worauf sie von ihm abließ.

Daraufhin gelang ihm laut Polizei die Flucht. Eine der Personen war bekleidet mit einer weißen Jogginghose und einer schwarzen Jacke, der Andere trug einen blauen Anorak mit gelben Streifen. Die Polizei ermittelt wegen räuberischen Diebstahls. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0269968/2021) entgegen.

Zwei Verletzte bei Unfall

Am Mittwoch gegen 14.55 Uhr ereignete sich ein Unfall im Kreuzungsbereich B88/L1027. Eine 19-jährige Fahrerin eines Toyota fuhr auf der B88 aus Richtung Bad Tabarz und wollte in die L1027 einbiegen. Dabei kollidierte sie mit einem Kia mit einer 58-jährigen Fahrerin. Die 19-Jährige sowie der Beifahrer der 58 Jahre alten Frau wurden verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.

