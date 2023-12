Das Friedenslicht kommt über Neudietendorf in den Landkreis Gotha

Neudietendorf Pfadfinder holen das Licht aus Österreich. In diesem Jahr hat es eine besondere Bedeutung.

„Der Höhepunkt des Jahres war das Abholen des Friedenslichts aus Linz“, sagt Pfadfinder Franz Hohlstein. Der 16-Jährige fuhr vor über einer Woche mit zwei weiteren Pfadfindern aus dem Raum Neudietendorf nach Österreich, wo das Friedenslicht traditionell übergeben wird.

„In diesem Jahr hat das Licht eine besondere Bedeutung, denkt man an den Krieg in der Ukraine. Und auch in der Region, wo es ursprünglich herkommt, herrscht Krieg“, so der Pfadfinder weiter, der auch als Gruppenleiter Jungpfadfinder betreut.

Bahnstreik stört die Neudietendorfer nicht

Neben der Delegation aus Neudietendorf und Umgebung waren in der achtköpfigen Abordnung aus Thüringen auch Pfadfinder aus Erfurt und Friedrichroda. Die Neudietendorfer hatten sich schon vorher gegen die Reise mit dem Zug entschieden. Das stellte sich als kluge Entscheidung heraus, weil es kurzfristig zum Bahnstreik kam.

Seit dieser Woche können interessierte Menschen das Friedenslicht am Pfadfinderzentrum in Neudietendorf abholen. Wenn von den Pfadfindern niemand da ist, steht es draußen bereit. Wie die Pfadfinder berichten, kommen an manchen Tagen bis zu zehn Leute. Noch bis Weihnachten soll das Angebot aufrechterhalten werden.

Im Jahr 1986 entstand beim Österreichischen Rundfunk (ORF) eine Idee, die mittlerweile eine Lichtspur durch ganz Europa gezogen hat: Ein Licht aus Bethlehem soll als Botschafter des Friedens durch die Länder reisen und die Geburt Jesu verkünden.

Die Aktion Friedenslicht in Deutschland geht auf die Initiative „Licht ins Dunkel“ des ORF zurück. Jedes Jahr entzündet ein Kind aus Österreich in der Geburtsgrotte Jesu in Bethlehem das Friedenslicht. Am Samstag vor dem 3. Advent wird die kleine Flamme der Hoffnung in einer ökumenischen Aussendungsfeier in Österreich an die internationalen Pfadfinder-Delegationen weitergegeben. Pfadfinder tragen das Licht von dort aus weiter nach Europa und darüber hinaus in viele Länder der Welt.

Ein weiterer wichtiger Termin bei den Neudietendorfer Pfadfindern war ein zehntägiges Lager, das in diesem Jahr unweit von Linz stattfand. Franz Hohlstein sind die vielen internationalen Kontakte in Erinnerung geblieben. So waren beispielsweise Pfadfinder aus England, Italien und Australien angereist.

Besonders bei den jungen Pfadfindern verzeichnet das Neudietendorfer Zentrum einen großen Zuspruch. „Wir holen auf, was bei Corona weggebrochen ist“, so Franz Hohlstein weiter. Insgesamt zählt das Pfadfinderzentrum 70 Aktive.