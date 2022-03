Das Frühjahr ist für den Bauern gut

Über erneuerbare Energien im Kleingartenbereich macht sich Conny Möller ihre Gedanken.

Im Märzen der Bauer die Rösslein einspannt, pflüget und sät. Das alte Volkslied kam mir in den Sinn, als ich am Donnerstag die ersten Bauern auf ihren Feldern sah. Zwar haben sie zum Ausbringen der Saat keine Pferde oder Ochsen mehr vor ihren Karren angespannt, sondern moderne Saatmaschinen - doch das Prinzip ist dasselbe. Im Frühjahr wird ausgesät, was im Herbst geerntet werden soll.

Aufgefallen ist mir das auf den Flächen vor den Toren der Bachgemeinde Wechmar. Hier waren die Mitarbeiter der Agrargenossenschaft gerade dabei die Felder zu bestellen. So wie hier im Drei-Gleichen-Gebiet nutzen die Landwirte das momentane trockene Wetter aus, um Getreide, Mais oder Zuckerrüben in die Erde zu bringen.

Die Hobbygärtner sind ebenso kaum zu halten, endlich wieder auf ihrer Parzelle loszulegen. Allerdings ist jetzt angesichts der steigenden Strom- und Benzinpreise zu überlegen, ob man nicht erneuerbare Energien für seine Gartenarbeiten einsetzt. Ich stelle mir gerade vor, wie auf den Laubendächern kleine Photovoltaikanlagen oder Windräder in den Kleingartenanlagen wie Pilze aus dem Boden sprießen.

Davon könnte bestimmt jeder Hobbygärtner profitieren, doch wird sich die Zukunft zeigen, ob dieses Modell sich durchsetzen wird.