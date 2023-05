Das Gehirn ist ein Nachtarbeiter

Fragen Sie Professor Schunk zu Schlaf und Demenz

Fehlt ein geregelter Schlafrhythmus, erreicht man nicht die so notwendige Tiefschlaf-Phase, die normalerweise 90 Minuten dauert. Dabei kommt der Mensch vom Einschlafen über die Leichtschlaf-Phase normalerweise in die sogenannte Traumschlaf-Phase, die wir beim Einschlafen und Aufwachen erleben. Der Körper gelangt in einen erschlafften Zustand, in dem er überwiegend vegetativ reagiert. Der Mensch kann jederzeit geweckt werden.

Für einen vollständigen Schlafzyklus braucht es diese 90 Minuten, und das möglichst in fünf bis sechs Phasen hintereinander. Das ergibt in der Summe eine Schlafdauer von sieben bis acht Stunden.

In dieser Zeit aber schläft unser Gehirn nicht. Es bearbeitet Ereignisse und Situationen des Vortages. Im Tiefschlaf werden sie aus dem Kurzzeitgedächtnis in das Langzeitgedächtnis übermittelt und dort gespeichert. Fehlen die Tiefschlaf-Phasen, gelangen sehr wenige bis keine Informationen in unser Langzeit-Gedächtnis. Der Speicher wird nicht nachgefüllt. Die Informationen vom Vortag sind weg.

Durch eine vernünftige Schlafrhythmus-Regulierung konnte ich schon manchen Patienten helfen. Die Symptome einer beginnenden Alzheimer-Erkrankung verschwanden.

Als allgemeiner Rat für derartigen Situationen gilt: Achten Sie auf Ihren Schlaf. Er schützt vor Demenz.

Hinzu kommt: Auch im Alter sollte nicht die Angst das Leben dominieren sondern die Aktivität. Man sollte neugierig bleiben, Sport machen, im Garten arbeiten., vernünftig essen und aus vollem Herzen lachen, wenn einem danach ist. Das bewahrt ein großes Stück weit vor schlimmen Sachen.

Dazu passt dieser tröstende Spruch: Der Mensch fürchtet das Alter sehr, am meisten wohl den Alzheimer. Sollte der das Alter je erreichen, dann stellt ein anderer die Weichen.