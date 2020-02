Das Herz des Naturschutzes im Landkreis Gotha

Die Führung des Kreisverbands des Naturschutzbundes (Nabu) will sich verjüngen und die Frauenquote verdoppeln. Das kündigt dessen wiedergewählter Vorsitzender Ronald Bellstedt an. Zur Jahreshauptversammlung des rund 1600 Mitglieder zählenden Verbands ist vergangenen Freitag ein erster Schritt dazu vollzogen worden. Mit Sabrina Heyn rückt eine Frau für Dirk Matern nach, der aus beruflichen Gründen beim Nabu etwas kürzer treten will. Wie Heyn sind alle anderen bisherigen Vorstandsmitglieder für weitere vier Jahre gewählt worden.

Der Kreisverband mache dem Naturschutzbund alle Ehre und trage sein Anliegen sehr öffentlichkeitswirksam nach außen, lobte Landesvorsitzender Martin Schmidt dessen Arbeit. Zu den Vorträgen im Gymnasium Ernestinum, acht waren es vergangenes Jahr, kommen teilweise weit über 100 Besucher. Zum nächsten am Freitag, 28. Februar, stellt Susanne Löw Tiere und Pflanzen des Jahres 2020 vor; Beginn: 19 Uhr. Weiterhin gab es 13 öffentliche Exkursionen.

Insektenhotel in der Orangerie macht Schule

Das im Frühjahr 2019 von der Naturschutzjugend (Naju) errichtete Insektenhotel in der Orangerie macht Schule. Die Erich-Veit-Preisträgerinnen 2019 Luise Kästner, Sophie Kossow und Lisa-Marie Schorr haben in einer von Bellstedt betreuten Seminarfacharbeit nachgewiesen, dass selbst gebaute „Hotels“ 400 Mal häufiger von Tieren angenommen werden. Der private Autobahn-Betreiber Via Solutions habe daraufhin zwei Standorte für Insektenhotels an Rückhaltebecken zur Verfügung gestellt, so Bellstedt.

Die 1000er-Auflage des Nabu-Jahreskalenders sei restlos verkauft worden. Obwohl der Druck mit Mehrausgaben verbunden sei, soll auch 2021 wieder ein Kalender erscheinen, kündigt Schatzmeisterin Cornelia Schuster an. Das Thema: Arten des heimischen Siedlungsbereichs.

Kritisches in Sachen Naturschutz merkte Tino Sauer von der Ortsgruppe Großfahner beim Blick zurück an. Ein Jahr sei seit der Abholzung der Insel im Speicher Dachwig vergangen. Die Kormorane hätten zwar ihren Brutplatz durch diese Aktion verloren, jetzt siedelten sie an einem Teich bei Herbsleben.

Sauer beklagt, dass das Forstamt Erfurt-Willrode in einem Eichenbestand bei Töttelstädt breite Rückegassen habe anlegen lassen. Das Eschen- und Fichtensterben auf der Fahner Höhe habe zu großflächigem Kahlschlag geführt.

Es gibt viel Arbeit – geringe Entschädigung

Die Landschaftspfleger um Thomas Oppel waren wie jedes Jahr auf zwölf verschiedenen Flächen im Einsatz, auf insgesamt rund neun Hektar, unter anderem im Seeberggebiet, am Röhnberg bei Wechmar oder auf der Faulen Wiese bei Wipperoda. Nur für sechs Wiesen gibt es einen Pflegevertrag mit einer geringen Entschädigung. Insgesamt 18 Personen leisteten bei 19 Einsätzen rund 500 Arbeitsstunden.

Roland Tittel, der 80 geworden ist, lieferte Naturschutz-Gutachten für insgesamt 20 Projekte. Nur vier blieben ohne Beanstandungen.

Mit Sorge blickt Susanne Löw auf die Entwicklung der Rotmilan-Population im Kreis Gotha. 61 Brutpaare waren 2019 erfasst worden, von denen 51 erfolgreich brüteten. Zwar gebe es gegenüber 1992 mehr Paare, aber sie bringen weniger Jungvögel zum Ausflug. Laut Löw wären 1,6 Jungtiere pro Brut für die Erhaltung der Art notwendig – 2019 lag diese Zahl nur bei 0,9. Löw beklagt das Fällen von Pappeln, die von 74 Prozent aller Brutpaare bevorzugt als Horstplatz genutzt würden.