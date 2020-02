Katharina Müller (links) tritt die Nachfolge von Birgit Ebbert als Kurd-Laßwitz-Stipendiatin in Gotha an.

Das ist Gothas neue Stadtschreiberin

Katharina Müller ist die neue Kurd-Laßwitz-Stipendiatin in Gotha. Den Staffelstab übergab ihre Vorgängerin Birgit Ebbert am Donnerstag in der Stadtbibliothek Gotha. Seit 2008 vergibt die Stadt Gotha den mit 5000 Euro dotierten Stadtschreiberpreis für Kinder- und Jugendbuchautoren.

Zuvor hatte Ebbert, Diplom-Pädagogin aus Hagen, aus den Manuskripten eines Kinderbuchs und eines Romans gelesen. An beiden Büchern hatte sie in ihrer Zeit in Gotha gearbeitet. Dafür hatte sie Quartier im Brühl bezogen – in der traditionellen Stadtschreiberwohnung. In ihrer Publikation „Blicke auf Gotha“ sind noch einmal alle Kolumnen nachzulesen, die sie als Stadtschreiberin auch für diese Zeitung verfasst hat.