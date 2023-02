Das kalte Herz in Bad Tabarz

Bad Tabarz. Über den Film „Das kalte Herz“ und seine Darsteller erzählt Schauspielerin Anna Moik-Stötzer bei einer Lesung in Bad Tabarz.

Wer die Defa-Verfilmung des Hauffschen Märchens „Das kalte Herz“ kennt, weiß, dass viele Filmszenen um Bad Tabarz gedreht wurden. Noch heute findet man eine Gedenktafel zu den Dreharbeiten. Die Wiener Schauspielerin Anna Moik-Stötzer wird am Samstag, 11. Februar, bei einer Lesung Hintergründe zum „Kalten Herz“ erzählen. Beginn ist um 19 Uhr in der Kukuna in Bad Tabarz.

Anna Moik-Stötzer war mit dem 2002 verstorbenen Lutz Moik verheiratet, der im Defa-Film den Kohlenmunk-Peter gespielt hat. Die Schauspielerin, die auf vielen deutschsprachigen Bühnen von Wien bis Berlin unterwegs ist, wird so manche Anekdote über den Kohlenmunk-Peter oder auch über den Holländer-Michel zu erzählen haben. Derzeit ist Anna Moik-Stötzer auf Lesereise und macht neben Ruhla und Eisenach auch in Bad Tabarz Station, um dem Publikum das „Kalte Herz“ näherzubringen und in Erinnerungen zu schwelgen. Auf die Gäste wartet zudem eine große Überraschung, verrät Kuramtsleiter Marcel Wedow.

Tickets sind unter www.ticketshop-thueringen.de oder in der Touristinformation Bad Tabarz, Lauchagrundstraße 12a, Tel.: 036259 / 5600 erhältlich.