Das Schützenwesen in Gotha

Gotha. Gastbeitrag: Zum Gothaer Schützenwesen erhielt das Stadtarchiv eine Sammlung historischer Schriften von Heimatforscher Hans-Joachim Beck.

Wer vor einigen Tagen auf dem Gothardusfest genau hingesehen hat, dem wird aufgefallen sein, dass der junge Gothardus von bunt gekleideten Angehörigen der „Stadtwache“ begleitet wurde. Gespielt von Mitgliedern der Altschützengesellschaft zu Gotha erinnern diese an die lange Tradition des Schützenwesens in Gotha.

So verfügt die Stadt Gotha mit der seit dem April 1442 durch eine Schützenordnung verbrieften Schützengilde nicht nur über eine sehr alte Schützenvereinigung, sondern war im Juli 1861 auch Gründungsort des Deutschen Schützenbundes. Die Hauptaufgabe der Schützen war ursprünglich die Verteidigung der Stadt. Nachdem ihr militärischer Nutzen im Laufe der Jahrhunderte an Bedeutung verlor, erhielten die sportlichen Wettbewerbe und Feste der Schützen ab dem 18. Jahrhundert einen zunehmend unterhaltenden Charakter.

Stadthalle wird heute noch als Veranstaltungshaus genutzt

Um ihrer Aufgabe nachgehen zu können, benötigten die Schützen stets Übungs- und Versammlungsplätze. Befand sich 1442 der erste temporäre Schützenhof vor dem Brühler Tor, so wurde 1544 außerhalb der Stadtbefestigung vor dem Erfurter Tor ein neues Schießhaus errichtet. Dieses wurde zu Beginn des 18. Jahrhunderts durch einen Neubau ersetzt, der sich neben dem Gasthof „Zum Mohren“ befand. Einige Jahrzehnte später hatte sich das städtebauliche Umfeld vor dem Erfurter Tor stark verändert und ließ keinen Raum für Erweiterungen, sodass 1822 ein Grundstückstausch mit dem Gothaer Gastwirt Rödiger beschlossen wurde.

Im März 1823 erhielten die Schützen somit schließlich ein Grundstück in der Goldbacher Straße und feierten dort im August das erste Vogelschießen in anmutiger Lage. Ein Jahr später errichteten die Schützen an ihrem neuen Standort ein Schießhaus-Ensemble, das allen ihren Anforderungen genügte. Dazu gehörte mit dem prächtigen Festsaalgebäude auch einer der größten Profanbauten der Stadt. Hier entfaltete sich mit Tanzbällen, Theaterspielen, Konzerten oder Varieté-Veranstaltungen im 19. Jahrhundert das kulturelle Leben des Gothaer Bürgertums. Als Stadthalle auf dem Schützenberg wird das Gebäude heute immer noch in diesem Sinne genutzt.

Erkenntnis sind in digitaler Form für alle zugänglich

Pünktlich zum 200-jährigen Bestehen des Schützenhofes in der Goldbacher Straße hat der Autor Hans-Joachim Beck nun ein umfangreiches Buchmanuskript zur Geschichte des Gothaer Schützenwesens an das Stadtarchiv übergeben. Beck hat in jahrelangen, akribischen Recherchen alle historischen Handschriften, Belege und Materialien zum Gothaer Schützenwesen zusammengetragen und transkribiert. Seine Forschungen und Erkenntnisse hat er in einem elfbändigen, mehrere hundert Seiten umfassenden Buchmanuskript festgehalten. Dieses befindet sich nun in digitaler Form im Stadtarchiv Gotha. Hier werden Becks Erkenntnisse zu den Gothaer Schützen verwahrt, für die Zukunft gesichert und können von jedem interessierten Bürger eingesehen werden.

Julia Beez ist Leiterin des Stadtarchiv Gotha, Hans-Joachim Beck ist Gothaer Heimatforscher.