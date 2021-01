Das Wort zum Sonntag

Brennen bei Ihnen derzeit auch so viele Kerzen? Für eine Kerze ist immer Platz. Spätestens in der Adventszeit haben wir begonnen, das draußen verschwindende Licht durch Lichterkletten und Kerzen zu ersetzen. In vielen Wohnungen brennt noch der Weihnachtsbaum. Da mag es draußen stürmen oder schneiden, wenn wir eine Kerze anzünden, wird es heller und wärmer.

Das Geheimnis der Kerzen besteht gerade darin, dass sie nicht nur fühlbar die Luft erwärmen, schon allein im Betrachten schmilzt etwas in uns. Unsere oft so kalten und harten Herzen werden weicher und wärmer. In einer Welt der kalten Herzen sehnen wir uns nach warmen und brennenden Kerzen und Herzen. Wir sehnen uns nach Herzen, die sich haben berühren lassen. Jesus erzählt im biblischen Gleichnis vom barmherzigen Samariter, wie dieser unvorbereitet auf einer Wanderung einen nackten und geschlagenen Mann vor sich liegen sieht. Der Anblick rührt ihn, innerlich wird sein Herz weich, das Wachs seiner Herzenskerze wird flüssig. Wie das Wachs zu fließen beginnt und seinen Weg nach unten sucht, so fließt sein Herzenswachs auch zu dem Menschen, der dort am Boden liegt. Da folgt ein Mann dem Fluss seines Herzens und begibt sich auf Augenhöhe mit dem notleidenden Menschen. Barmherzigkeit, kann nicht auf dem hohen Ross des Lebens und der Selbstsicherheit sitzen bleiben. Barmherzigkeit folgt dem Fluss des Herzenswachsens und fließt dahin, wo sie ihr Gegenüber findet. Sie lässt uns auf Augenhöhe gehen, sonst ist es keine Barmherzigkeit.

Vielleicht fällt es uns leichter, mit anderen barmherziger als mit uns selbst zu sein. Doch können wir wirklich mit anderen barmherzig umgehen, wenn wir uns selbst gegenüber unbarmherzig sind? Wie kann ich den anderen mit seinen Schwächen und unerfüllten Sehnsüchten auf Augenhöhe und warmem Herzen begegnen, wenn ich innerlich auf mich selbst herabschaue und in mir ein kalter Wind der Unversöhnlichkeit weht? In Jesus hat uns Gott sein warmes und barmherziges Herz gezeigt. Seine Liebe hat seine Herzenskerze erwärmt und hat ihn den langen Weg von der himmlischen Ewigkeit zu uns auf die Erde fließen lassen, damit wir von seinem Wachs erwärmt werden. Wenn wir von flüssigem Wachs berührt werden, schmiegt es sich an, erwärmt uns und wird ein Teil von uns. Wir sind eingeladen, uns in allem Scheitern unseres Lebens von diesem heißen Wachs der Liebe Gottes berühren und umhüllen zu lassen. So erwärmt von Gottes liebender und annehmender Barmherzigkeit kann es uns leichter gelingen, unserem Nächsten barmherzig in Wort und Tat zu begegnen.