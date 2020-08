David Ortmann möchte Bürgermeister in Bad Tabarz bleiben. Er ist der einzige Kandidat. Gewählt wird am 6. September.

Bad Tabarz. Am 6. September wird in Bad Tabarz ein neuer Bürgermeister bestimmt. Es gibt nur einen Bewerber. Und es gibt weitere Wahlen im Kreis Gotha.

David Ortmann strebt in Bad Tabarz zweite Amtszeit an

Seit dem 4. Dezember 2014 ist David Ortmann (SPD) Bürgermeister in Bad Tabarz. Nun soll bereits am 6. September neu über den Rathauschef entschieden werden. Geht eine Amtszeit zu Ende – im Falle hauptamtlicher Bürgermeister sind das in Thüringen sechs Jahre – muss der Wahltermin im Zeitraum von drei Monaten vor diesem Stichtag liegen.