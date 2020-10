Gotha. Der Maler Johann de Libero wirkte in Gotha und Friedrichswerth. Nach seinem Aufenthalt dort verliert sich seine Spur.

De Liberos Vermächtnis in Schloss Friedrichswerth

Das Wirken des meist als italienischer Tüncher bezeichnete Johann de Libero, dessen Geburtsname mit ziemlicher Sicherheit Giovanni de Libero war und dessen Herkunft und Geburtsjahr bisher unbekannt sind, ist zwischen April 1685 und September 1688 in Gotha und Friedrichswerth nachweisbar. In seinen Quittungsbelegen bezeichnet er sich grundsätzlich als „Dinscher“ oder Tüncher, in den Kammerakten wird er aber auch als Maler geführt.