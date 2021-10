Debatte über Migration und Integration

In der Augustinerkirche Gotha findet am 22. Oktober ein politisches Forum statt.

Gotha. Politisches Forum zum Thema „Was hält uns zusammen?“ am 22. Oktober in der Augustinerkirche Gotha. Referent ist Historiker Peter Taubert.

Deutschland gilt seit langer Zeit als Einwanderungsland, doch bisher wurden Fragen zur Migration und Integration nicht annähernd gelöst. Peter Tauber, Historiker und ehemaliger Generalsekretär der CDU, plädiert dafür, sich das liberale Preußen als Vorbild zu nehmen, um integrations-politische Herausforderungen zu bewältigen. Seine Thesen will er am Freitag, 22. Oktober, 18 Uhr, beim politischen Forum der Konrad-Adenauer-Stiftung in der Gothaer Augustinerkirche zur Diskussion stellen.

Unter dem Titel „Was hält uns zusammen?“ will Tauber Lösungen für die Einwanderungsgesellschaft vorstellen.